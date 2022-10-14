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27 минут назад

Захарова обвинила Швейцарию в упущенной возможности доказать свой нейтралитет

Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила Швейцарию в упущенной возможности доказать свой нейтралитет. Таким образом она отреагировала на отказ МИД страны прокомментировать дело об осквернении памятника русскому генералу Александру Суворову в кантоне Ури.

Захарова обвинила Швейцарию в упущенной возможности доказать нейтралитет
Фото: ТАССТАСС

Неизвестные нарисовали на мемориале сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы, две свастики в ночь с 11 на 12 октября. Посольство России в Берне направило ноту протеста Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской конфедерации с требованием принять меры, найти и наказать виновных. Однако в ведомстве отказались комментировать, получен ли российский документ.

«Отчего же? Как раз доказали бы свой нейтралитет, проявив сбалансированность. А то проамериканский перекос уже стал критическим», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России высмеяла политический курс Украины после торжественного сноса памятника поэту Александру Пушкину в гимназии 153 в Киеве.

Политика,Александр Суворов,Мария Захарова,МИД России,
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