Рахмон призвал РФ с уважением относиться к Таджикистану

Таджикистан с уважением относится к интересам своего главного стратегического партнера, — России — поэтому хотел бы уважения в свой адрес. В связи с этим он призвал Москву не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе форума «Россия — Центральная Азия» в Астане. Цитату приводит РБК.
«Нас не 100 — 200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали... Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», — подчеркнул Рахмон.
Политик также рассказал, что просил о присутствии России на форуме в Таджикистане на уровне министров, но вместо них приехали лишь заместители. Возможно, речь идет о Международном инвестиционном форуме «Таджикистан — Россия», который прошел 15 сентября в Душанбе. Там присутствовал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.