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20 минут назад

Рахмон при Путине призвал не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР

Lenta.ru

Таджикистан с уважением относится к интересам своего главного стратегического партнера, — России — поэтому хотел бы уважения в свой адрес. В связи с этим он призвал Москву не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему СССР, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе форума «Россия — Центральная Азия» в Астане. Цитату приводит РБК.

Рахмон призвал РФ с уважением относиться к Таджикистану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нас не 100 — 200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали... Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», — подчеркнул Рахмон.

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Политик также рассказал, что просил о присутствии России на форуме в Таджикистане на уровне министров, но вместо них приехали лишь заместители. Возможно, речь идет о Международном инвестиционном форуме «Таджикистан — Россия», который прошел 15 сентября в Душанбе. Там присутствовал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Политика,В мире,Дмитрий Вольвач,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,Минэкономразвития,
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