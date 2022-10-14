Рахмон призвал РФ с уважением относиться к Таджикистану

«Нас не 100 — 200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнера. Мы хотим, чтобы нас уважали... Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу», — подчеркнул Рахмон.