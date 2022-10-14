В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
25 минут назад

"Опасный шаг": Путин предостерег от введения войск НАТО на Украину

Елена Прошина

Введение каких-то войск на Украину и последующее за этим прямое столкновение с армией России — опасный шаг, который приведет к глобальной катастрофе. Таким образом президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о возможности введения НАТО войск на территорию Украины, передает «РИА Новости».

"Опасный шаг": Путин предостерег от введения войск НАТО на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В любом случае, введение каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией — это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

В связи с этим Путин выразил надежду на то, что «ума-разума тех, кто говорит об этом» хватит, чтобы не предпринимать подобных опасных шагов.

НАТО разработает десятилетний план по восстановлению Украины

Ранее глава РФ заявил о готовности к переговорам с Украиной, если Киев этого захочет.

Политика,Армия,Владимир Путин,НАТО,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители