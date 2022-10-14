"Опасный шаг": Путин предостерег от введения войск НАТО на Украину

Введение каких-то войск на Украину и последующее за этим прямое столкновение с армией России — опасный шаг, который приведет к глобальной катастрофе. Таким образом президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста о возможности введения НАТО войск на территорию Украины, передает «РИА Новости».

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«В любом случае, введение каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией — это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

В связи с этим Путин выразил надежду на то, что «ума-разума тех, кто говорит об этом» хватит, чтобы не предпринимать подобных опасных шагов.