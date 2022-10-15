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1 час назад

Полянский объяснил позицию воздержавшихся от голосования по резолюции на ГА ООН

Газета.Ruиещё 2

Воздержавшиеся от голосования на Генеральной Ассамблее ООН страны на самом деле не поддерживают резолюцию против референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в эфире программы "Соловьев Live".

Полянский объяснил позицию воздержавшихся от голосования по резолюции на ГА ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что свое негативное отношение к этому проекту так или иначе выразили в общей сложности порядка 50 делегаций. По его словам, они решили не ассоциировать себя с ним. Как уточнил Полянский, речь идет о тех, кто либо воздержался, либо не голосовал, то есть просто не нажимал никакую кнопку, либо проголосовал против.

Ранее он заявлял, что около 40 стран не выдержали давления Запада в преддверии голосования на ГА ООН. Как обратил внимание первый зампостпреда РФ при ООН, российская делегация предлагала провести тайное голосование. По его словам, это позволило бы странам-членам ООН не опасаться возмездия. Но в этом России было отказано.

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