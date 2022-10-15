Полянский объяснил позицию воздержавшихся от голосования по резолюции на ГА ООН

Воздержавшиеся от голосования на Генеральной Ассамблее ООН страны на самом деле не поддерживают резолюцию против референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в эфире программы "Соловьев Live".

Он отметил, что свое негативное отношение к этому проекту так или иначе выразили в общей сложности порядка 50 делегаций. По его словам, они решили не ассоциировать себя с ним. Как уточнил Полянский, речь идет о тех, кто либо воздержался, либо не голосовал, то есть просто не нажимал никакую кнопку, либо проголосовал против.