Медведев высказался о применении беспилотников в СВО

Использование беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) является насущной необходимостью, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уже доказали свою эффективность в современных конфликтах.

«России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что китайские производители стали продавать больше своей продукции россиянам, например, полупроводники и электронику — компоненты, необходимые в серийном производстве БПЛА.