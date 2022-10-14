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30 минут назад

Медведев высказался о применении беспилотников в СВО

Использование беспилотников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) является насущной необходимостью, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

Медведев высказался о применении беспилотников в СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам политика, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уже доказали свою эффективность в современных конфликтах.

«России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что китайские производители стали продавать больше своей продукции россиянам, например, полупроводники и электронику — компоненты, необходимые в серийном производстве БПЛА.

Политика,Дмитрий Медведев,
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