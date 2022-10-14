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55 минут назад

«Пока другие задачи»: Путин оценил необходимость массированных ударов по Украине

Елена Прошина

Сейчас необходимости в массированных ударах по Украине нет, стоят другие задачи. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Пока другие задачи»: Путин о массированных ударах по Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, необходимости массированных атак нет, поскольку Минобороны не поразило только семь объектов из планируемых 29.

«Но они добирают постепенно. Нет необходимости массированных ударов, во всяком случае сейчас, пока, а там видно будет. Сейчас другие задачи стоят», — отметил Путин.

Напомним, что первые массированные удары по территории Украины Россия нанесла 10 октября. И до сих пор ВС РФ продолжают поражать объекты систем военного управления, связи и энергетики страны, которые и являются целью ракет. Уже пять дней на Украине звучат сирены воздушной тревоги.

Политика,взрывы киев,Владимир Путин,Верховный суд,
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