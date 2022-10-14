«Пока другие задачи»: Путин о массированных ударах по Украине

Сейчас необходимости в массированных ударах по Украине нет, стоят другие задачи. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил президент России Владимир Путин, передает «РИА Новости».

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По его словам, необходимости массированных атак нет, поскольку Минобороны не поразило только семь объектов из планируемых 29.

«Но они добирают постепенно. Нет необходимости массированных ударов, во всяком случае сейчас, пока, а там видно будет. Сейчас другие задачи стоят», — отметил Путин.