Президент Владимир Путин объяснил действия российской армии на Украине на примере восстановления водоснабжения в Крыму в первый день спецоперации. Его слова передает РБК.

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Президент напомнил, что в Крыму проживает 2,5 миллиона человек, которых украинские власти лишили воды после вхождения полуострова в состав России.

«Войскам пришлось зайти и воду открыть в Крым. Вот как пример логики наших действий», — заявил Путин во время пресс-конференции в Астане.

По его словам, после взрыва Крымского моста российским властям «нужно десять раз подумать» об обеспечении сообщения с Крымом через территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

В ходе своего выступления президент также подчеркнул, что Россия не ставила перед собой задачу уничтожать Украину. Он отметил, что конфликт произошел бы и позже, но на более худших для нашей страны условиях.