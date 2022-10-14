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1 час назад

Путин: ОАЭ готовы к посреднической роли по ситуации на Украине

Газета.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам его визита в Астану сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы к посреднической роли по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин заявил, что ОАЭ готовы к посреднической роли по ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин выразил благодарность президенту ОАЭ Мохаммеда бин Зайд аль-Нахайяна, так как тот уже работает над этим вопросом.

«ОАЭ готовы к посреднической роли. И надо сказать, что президент ОАЭ занимается этим, в том числе вопросами гуманитарного характера — обменами и так далее, и небезуспешно, за что мы ему тоже благодарны», — рассказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия не хотела что-либо демонстрировать встречей Путина с лидерами ОАЭ. По его словам, теплая атмосфера в ходе переговоров, которую заметили западные СМИ, обусловлена соответствующими отношениями между странами. Песков добавил, что Владимир Путин с теплотой вспоминал свой визит в ОАЭ несколько лет назад.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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