Путин заявил, что ОАЭ готовы к посреднической роли по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам его визита в Астану сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы к посреднической роли по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Путин выразил благодарность президенту ОАЭ Мохаммеда бин Зайд аль-Нахайяна, так как тот уже работает над этим вопросом.
«ОАЭ готовы к посреднической роли. И надо сказать, что президент ОАЭ занимается этим, в том числе вопросами гуманитарного характера — обменами и так далее, и небезуспешно, за что мы ему тоже благодарны», — рассказал Путин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия не хотела что-либо демонстрировать встречей Путина с лидерами ОАЭ. По его словам, теплая атмосфера в ходе переговоров, которую заметили западные СМИ, обусловлена соответствующими отношениями между странами. Песков добавил, что Владимир Путин с теплотой вспоминал свой визит в ОАЭ несколько лет назад.