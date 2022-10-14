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23 минуты назад

Путин назвал причину отказа Украины от переговоров

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров после того, как Россия отвела войска от Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал на пресс-конференции по итогам саммитов в Астане.

«Как только войска от Киева отошли - все, желание вести переговоры у Киева пропало», - сказал он, подчеркнув, что стамбульские договоренности были почти парафированы.

Путин заявил, что Россия открыта для переговоров с Украиной. По его словам, если Киев «созреет», то будут востребованы усилия стран-посредников.

В конце апреля российская делегация переговорщиков передала Украине проект мирного соглашения между странами, после чего украинцы взяли паузу. С тех пор переговоры заморожены.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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