Путин раскрыл подробности ЧП на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности РФ выявила, что взрывчатку, примененную на Крымском мосту, отправили морем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства при этом указал на отсутствие ясности по поводу использования зерновоза.

По словам президента, зерновая сделка может оказаться под вопросом, если Россия выяснит, что гуманитарные коридоры используются для терактов. Путин подчеркнул, что на данный момент информация об этом отсутствует.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту подорвалась фура. Сообщалось о возгорании семи цистерн с топливом, которые следовали по железнодорожной части переправы. Данное ЧП привело к обрушению двух автомобильных пролетов. Автомобильное движение по Крымскому мосту позднее возобновилось.