Путин: Запад подталкивает оппозицию в Афганистане к обстрелам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные спецслужбы «нацеливают» оппозицию в Афганистане на обстрелы приграничных стран. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление Путин сделал, выступая на саммите Россия - Центральная Азия.

По его словам, Россия поддерживает «необходимый уровень контактов» с руководящим страной радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), чтобы снизить риски.

«На наших южных рубежах тлеет очаг напряженности. Западные спецслужбы, прежде всего американские, британские, подпитывают противостоящие талибам формирования, нацеливая их на обстрелы приграничья некоторых наших стран», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что в интересах России и Центральной Азии не допустить гражданской войны в Афганистане. Российский президент заявил, что это привело бы к наплыву беженцев и террористическим угрозам.

Также Путин заявил, что «под давлением иностранных спецслужб» талибы закрывают глаза на создание баз террористов на севере Афганистана.

В 2021 году на фоне вывода американских войск напряженность в Афганистане начали расти. Основные силы США покинули страну к середине июля.