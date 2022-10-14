В МИД Турции прокомментировали возможную встречу Путина и Зеленского

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По словам Чавушоглу, несмотря на это, Анкара продолжает усилия по достижению прекращения огня и возвращению стран к переговорам.

Также турецкий министр подчеркнул, что Анкара не предлагала взять на себя роль посредника в переговорах между Россией и Западом.

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что предпосылок встречи Путина и Зеленского на саммите G20 нет.

По мнению депутата, это связано и с позициями сторон, и с повесткой саммита, на котором неуместно обсуждать украинский кризис.

«Ход специальной военной операции России на территории Украины этого не предполагает, эта операция находится в иной фазе», - заявил Новиков.