В МИД Турции прокомментировали возможную встречу Путина и Зеленского

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшее время встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского не предвидится. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Чавушоглу, несмотря на это, Анкара продолжает усилия по достижению прекращения огня и возвращению стран к переговорам.
Также турецкий министр подчеркнул, что Анкара не предлагала взять на себя роль посредника в переговорах между Россией и Западом.
Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что предпосылок встречи Путина и Зеленского на саммите G20 нет.
По мнению депутата, это связано и с позициями сторон, и с повесткой саммита, на котором неуместно обсуждать украинский кризис.
«Ход специальной военной операции России на территории Украины этого не предполагает, эта операция находится в иной фазе», - заявил Новиков.
Зеленский 4 октября утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с Путиным.