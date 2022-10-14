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18 минут назад

В МИД Турции прокомментировали возможную встречу Путина и Зеленского

Мария Иванова

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшее время встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского не предвидится. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД Турции прокомментировали возможную встречу Путина и Зеленского
Фото: ТАССТАСС

По словам Чавушоглу, несмотря на это, Анкара продолжает усилия по достижению прекращения огня и возвращению стран к переговорам.

В Турции решили незамедлительно реализовать идею Путина

Также турецкий министр подчеркнул, что Анкара не предлагала взять на себя роль посредника в переговорах между Россией и Западом.

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что предпосылок встречи Путина и Зеленского на саммите G20 нет.

По мнению депутата, это связано и с позициями сторон, и с повесткой саммита, на котором неуместно обсуждать украинский кризис.

«Ход специальной военной операции России на территории Украины этого не предполагает, эта операция находится в иной фазе», - заявил Новиков.

Зеленский 4 октября утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с Путиным.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Новиков,Мевлют Чавушоглу,Владимир Путин,Комитет госдумы по международным делам,МИД Турции,
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