В Кремле высказались о дате разговора Путина и Макрона

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, даты разговора Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока нет. Об этом пишет РИА Новости.

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Сегодня президент РФ Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми высказывания французского лидера о роли России в нагорно-карабахском конфликте. Он также отметил, что намерен лично обсудить это с Эммануэлем Макроном.

Официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что дата разговора с президентом Франции пока не назначена.

«Пока нет», - пояснил Песков.