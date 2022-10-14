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37 минут назад

В Кремле высказались о дате переговоров Путина и Макрона

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, даты разговора Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном пока нет. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле высказались о дате разговора Путина и Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня президент РФ Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми высказывания французского лидера о роли России в нагорно-карабахском конфликте. Он также отметил, что намерен лично обсудить это с Эммануэлем Макроном.

Официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов, пояснил, что дата разговора с президентом Франции пока не назначена.

«Пока нет», - пояснил Песков.

Ранее Эммануэль Макрон упрекнул Россию в том, что она якобы использует конфликт в Нагорном Карабахе для дестабилизации Южного Кавказа. В МИД России в свою очередь заметили, Париж не сможет «вбить клин» в отношения Москвы с Ереваном и Баку, а попытки сделать это обесценивают авторитет Франции в регионе.

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