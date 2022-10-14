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22 минуты назад

Путин заявил о попытках помешать связям России и Центральной Азии извне

Lenta.ruиещё 6

Президент России Владимир Путин выступил на саммите Россия — Центральная Азия, проходящем в Астане, и заявил, что внешние силы пытаются помешать связям официальной Москвы и стран Центральной Азии. Цитату приводит ТАСС.

Путин заявил о попытках помешать связям России и Центральной Азии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире и в регионе. [Происходят] попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях», — убежден политик.

По его мнению, нарушаются «складывающиеся на протяжении истории» связи в политике, экономике и гуманитарной сфере.

Путин заключил, что сейчас как никогда важно действовать скоординированно и развивать стратегическое партнерство.

Политика,Владимир Путин,
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