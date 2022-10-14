Россия ответила на высылку своих дипломатов из Черногории

Россия в качестве ответных мер на высылку дипломатов приняла решение запретить въезд в страну министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу и министру обороны Рашко Коневичу.

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Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что въезд запрещен и бывшему Директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере.

«Данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное враждебное решение объявить «persona non grata» дипломатов посольства России в Подгорице», - подчеркнули в МИД РФ.

29 сентября МИД Черногории объявил персонами нон грата и выслал шестерых российских дипломатов. По информации СМИ, причиной этого стали подозрения в работе на российскую разведку. 30 сентября Россия приостановила работу консульского отдела своего посольства в Черногории на неопределенный срок.