Россия ответила на высылку своих дипломатов из Черногории

Россия в качестве ответных мер на высылку дипломатов приняла решение запретить въезд в страну министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу и министру обороны Рашко Коневичу.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что въезд запрещен и бывшему Директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере.
«Данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное враждебное решение объявить «persona non grata» дипломатов посольства России в Подгорице», - подчеркнули в МИД РФ.
29 сентября МИД Черногории объявил персонами нон грата и выслал шестерых российских дипломатов. По информации СМИ, причиной этого стали подозрения в работе на российскую разведку. 30 сентября Россия приостановила работу консульского отдела своего посольства в Черногории на неопределенный срок.
Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали россиян критически подходить к планированию поездок в Черногорию из-за «недружественного поведения» властей страны.