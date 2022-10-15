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39 минут назад

Лавров: страны СНГ приняли новый состав России

Ura.Ruиещё 1

Страны СНГ приняли тот факт, что к России присоединились новые регионы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для Первого канала.

Лавров рассказал о реакции стран СНГ на новый состав России
Фото: ТАССТАСС

«Информировали всех партнеров еще в ходе подготовки к голосованию и проведения референдумов. Никаких вопросов не задают. Все понимают, что это объективная реальность», — сообщил Лавров.

Интервью с ним выложено на официальном сайте МИД РФ.

Он также подчеркнул, что «неучастие Украины в СНГ (хоть формально она не вышла) — это проблема Киева».

«Мы уже давно сделали выводы, что нужно полагаться на тех, кто искренне и реально заинтересован в развитии сотрудничества. Украина же заинтересована в подрыве всех связей, существующих на пространстве СНГ. Исходим из этого», — заключил Лавров.

Ранее Лавров говорил о том, что Запад намерен раздробить постсоветское пространство, поссорив народы его стран между собой. По его мнению, от вмешательств Соединенных Штатов Америки не застраховано ни одного государство СНГ.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Первый канал,
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