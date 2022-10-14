«Садовник отъехал в джунгли»: В России и мире оценили новые заявления Борреля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который сравнил Европу с садом, что он появился за счет варварского отношения к разграблению остального мира, который европейский дипломат соотнес с джунглями.
"Продолжу аналогию - европейский садовник находится в вегетативном состоянии, - написала она в четверг в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее заявление главы европейской дипломатии. - А теперь серьезно. "Сад" построен Европой за счет варварского отношения к разграблению "джунглей". Боррель не мог сказать лучше: самая благополучная система, созданная в Европе, своими корнями питалась от колоний, которые безжалостно угнетала".
Дипломат подчеркнула, что именно эта логика сегрегации и философия превосходства легли в основу фашизма и нацизма.
"А мировая война ХХ века, которая состояла из двух частей, началась со стремления Германии "восстановить справедливость" и переделить европейские колонии, которые ей не достались. Именно для того, чтобы зажить такой же благополучной сытой жизнью эксплуататоров, какой жила родина Борреля - Испания, а также Франция, Британия, Португалия", - добавила она.
Позже официальный представитель МИД РФ прокомментировала и высказывание главы евродипломатии относительно ядерного оружия.
"Последние заявления Борреля про ядерные удары подтверждают, что этот "садовник" отъехал в "джунгли", - написала Захарова.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал «привилегированную» Европу «садом», окруженным «джунглями», которые способны вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм. Об этом он заявил на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге. Его слова приводит РИА «Новости».
«Европа — это сад, мы создали этот сад <…>. Все работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности <…>. Остальной мир — это не совсем сад. Большая часть остального мира — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад», — сказал дипломат.
Боррель также призвал будущих дипломатов «беречь свой сад» и подчеркнул, что не следует возводить стены вокруг Европы.
«Мы привилегированные люди, мы создали комбинацию этих трех вещей — политическую свободу, экономическую перспективу и социальную сплоченность, — но мы не можем претендовать на выживание в качестве исключения», — резюмировал Боррель.
Запад даст мощный военный ответ на якобы возможное применение Россией ядерного оружия против Украины, он не будет ядерным. Об этом заявил в четверг верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.
"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС. Масштабы ответных военных мер Запада якобы "приведут к уничтожению российской армии", - считает он.
Боррель также сослался на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия "не блефует", когда говорит о том, что будет защищать свою территорию "всеми доступными средствами". По словам главы внешнеполитической службы ЕС, западные страны "тоже не блефуют", когда предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что на применение Россией ядерного оружия против Украины Запад даст мощный, но неядерный военный ответ.
«Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет», — написал Медведев в соцсети.
При этом он указал «на логическую цепочку», согласно которой в случае даже неядерного удара НАТО или ЕС по РФ встречный ядерный ответ России по странам Североатлантического альянса привел бы к «ядерной зиме на планете».
Зампред Совбеза напомнил, он недавно писал о том, что странам Запада «плевать на Украину и ее бандеровский режим». Он считает, что они не будут «по полной впрягаться» за украинское государство.
«А уж тем более — погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются. Поэтому отвечать будут аккуратно и взвешенно. И в этом второй смысл слов Борреля», — добавил Медведев.
Угрозы со стороны главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в адрес России не являются официальной позицией ЕС, сообщил журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на слова высокопоставленного европейского дипломата.
Как написал журналист в одной из соцсетей, цитируя неназванного высокопоставленного европейского дипломата, глава дипломатии Евросоюза Боррель якобы не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа со стороны ЕС в адрес России, «не имея на то возможностей и права применения», передает РИА «Новости».
«Мы можем только недоумевать», – привел Норман дипломатического источника.
В Европейском союзе (ЕС) существует единая позиция относительно России и Украины. Однако в некоторых моментах могут возникать разногласия. Это приводит к критике в адрес главы евродипломатии Жозепа Борреля, объяснил в беседе с «Лентой.ру» генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Определенный консенсус в Европейском союзе в отношении конфликта России и Украины существует. На этом консенсусе, в частности, основана политика санкций, которая сейчас проводится, и заявления Европейской комиссии, которые делают председатель и верховный комиссар по международным делам. Параметры консенсуса достаточно понятны. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. У деталей существуют разные оттенки позиции, и они далеко не всегда совпадают», — рассказал политолог.
Полного единства быть не может, потому что Европейский союз — большая структура, утверждает Андрей Кортунов.
«У стран, которые его составляют, разные интересы и разные приоритеты. Разногласия, конечно, возникают. Самому Боррелю бывает трудно следовать какому-то единому общему знаменателю. Критика в его адрес всегда была и будет продолжаться независимо от того, какую позицию он будет занимать», — заключил политолог.
Британский таблоид Daily Mail опубликовал заявление Борреля относительно того, что будут делать ЕС, США и НАТО.
“Любая ядерная атака против Украины вызовет ответ, не ядерный ответ, но такой мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет уничтожена”, – сказал этот мощный старик.
Читатели в ужасе от разверзшихся перспектив:
“Это те же люди, которые сказали нам, что у России закончатся боеприпасы к апрелю и что у них не осталось крылатых ракет еще в июне?”.
“С каких это пор ЕС решает, что делать НАТО, а что нет. Не говоря уже о борьбе с Россией”.
“У Запада нет надежды. НАТО – это не та сила, за которую вы ее принимаете, она не может сама решить, снимать ли кожуру с рисового пудинга или нет! Если в отношении России будут предприняты какие-либо шаги, у Китая не будет иного выбора, кроме как вступить в бой. Запад навлек на себя это, так что удачи вам”.
“Настало время для мирных переговоров. Если бы вы сказали нам в феврале, как это дорого нам обойдется в ценах на энергоносители или поставит нас под прицел ядерного оружия, просто невозможно было бы получить от нас такую большую поддержку Украине”.
“Кажется, в этом конфликте есть только плохие парни. Трудно поверить, что Запад не ищет мирного исхода, но, похоже, говорит и даже поощряет ядерную войну. Будьте очень осторожны в своих желаниях”.
“Третья мировая война будет виной Джо Байдена и США, желающих заполучить природные ресурсы Украины. Я солидарен с Путиным. Лидер Украины – обманщик, всегда желающий дополнительной помощи. Сделай ядерный удар сейчас, Влад!”
“А как насчет тех из нас в Европе, кто не хочет иметь ничего общего с Украиной, почему мы должны страдать?!”.
Североатлантический альянс НАТО мог не сдержать некоторые из своих обещаний России. Об этом в ходе выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
«Это возможно. Это история», — сказал Боррель.
Он добавил, что возможность невыполнения блоком части данных России обещаний не оправдывает действия РФ на территории Украины.
«Многие люди, в том числе мои друзья оправдывают происходящее тем, что НАТО не выполнила обещания. Однако ничто из этого не может оправдать то, что происходит», — высказал убеждение глава европейской дипломатии.
Также Боррель подчеркнул, что у ЕС имеются перед Украиной многочисленные обязательства. Однако он отметил, что «до сих пор не ясно», сколько может продлиться единство Евросоюза в плане антироссийских санкций в отношении России.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель фактически признал правоту России, подтвердив, что НАТО обманывало Россию. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии «Вместе-РФ».
Боррель 12 октября признал, что НАТО могло не выполнить ряд обещаний, данных России, однако это не оправдывает начало военных действий на Украине.
«Господин Боррель — известный лжец, но даже он был вынужден признать, что НАТО обманывало Россию, также как нас обманули в начале 90-х годов, сначала при Горбачеве, потом при Ельцине. События последних нескольких лет показали, что нам безбожно врали», — сказал Джабаров.
Он добавил, что противостояние НАТО и России по сути вышло в финальную стадию.
Джабаров заявил, что испанец Боррель представляет страну, которой управлял почти 40 лет «фашистский диктатор Франко».
«Не ему судить о России, ее поведении и о том, как ей защищать свою независимость», — подчеркнул сенатор.
Жозеп Боррель допустил, что страны НАТО не выполнили обещания перед Россией.
Как заявил в ходе выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, конфликт на Украине ничто не может оправдать, даже нарушенные Североатлантическим альянсом обещания перед Россией не расширяться на восток. Боррель назвал такие действия со стороны альянса возможными.
Это возможно. Это история. Но ничто из этого не оправдывает происходящее. Жозеп Боррель о нарушении НАТО обещания перед РФ не расширяться на восток
Комментируя слова шефа европейской дипломатии, депутат Государственной думы Евгений Федоров отметил, что НАТО руководствовалось принципом «обещание дал — назад взял», но есть понятие международного права и его необходимо придерживаться. Фактически в соответствии с нормами международного права Украина считается территорией РФ, так как в Хельсинкском акте ее как нации не существует — она входила в состав СССР и незаконно оттуда вышла, пояснил парламентарий.