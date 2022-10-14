В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
13 минут назад

Нарышкин: у России есть разведданные по диверсии на «Северных потоках»

Лера Букина

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил о наличии у России разведданных по диверсии, произошедшей на «Северных потоках», передает ТАСС.

Нарышкин заявил о разведданных по диверсии на «Северных потоках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом он не стал раскрывать детали по данному вопросу.

«Данные есть, но конкретизировать не буду», - отметил Нарышкин.

Накануне глав дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве вызвали в МИД России. Представителям стран высказали недоумение из-за отсутствия официальной реакции на обращение России по поводу привлечения страны к расследованию диверсий, которые были совершены ранее на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Американский экономист допустил причастность США к диверсии на «Северных потоках»

На прошлой неделе служба безопасности Швеции подтвердила, что причина утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — диверсия. Расследование по данному делу завершили.

Политика,Видео,Сергей Нарышкин,СВР России,МИД России,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители