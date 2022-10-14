Нарышкин заявил о разведданных по диверсии на «Северных потоках»

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил о наличии у России разведданных по диверсии, произошедшей на «Северных потоках», передает ТАСС.
При этом он не стал раскрывать детали по данному вопросу.
«Данные есть, но конкретизировать не буду», - отметил Нарышкин.
Накануне глав дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве вызвали в МИД России. Представителям стран высказали недоумение из-за отсутствия официальной реакции на обращение России по поводу привлечения страны к расследованию диверсий, которые были совершены ранее на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
На прошлой неделе служба безопасности Швеции подтвердила, что причина утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — диверсия. Расследование по данному делу завершили.