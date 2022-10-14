Нарышкин заявил о разведданных по диверсии на «Северных потоках»

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При этом он не стал раскрывать детали по данному вопросу.

«Данные есть, но конкретизировать не буду», - отметил Нарышкин.

Накануне глав дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве вызвали в МИД России. Представителям стран высказали недоумение из-за отсутствия официальной реакции на обращение России по поводу привлечения страны к расследованию диверсий, которые были совершены ранее на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».