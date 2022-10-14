Об этом заявил в пятницу ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин .

"Данные есть, но конкретизировать не буду", - сказал он.

26 сентября были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2".

Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами.