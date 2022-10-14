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26 минут назад

Нарышкин заявил о наличии у России разведданных по диверсии на "Северных потоках"

ТАССиещё 2

Российская сторона обладает разведданными по диверсии на "Северных потоках".

Об этом заявил в пятницу ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Данные есть, но конкретизировать не буду", - сказал он.

26 сентября были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2".

Американский экономист допустил причастность США к диверсии на «Северных потоках»

Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами.

Политика,Видео,Сергей Нарышкин,СВР России,ФСБ,
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