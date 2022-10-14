Путин пригласил Пашиняна и Алиева в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил азербайджанского и армянского лидеров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна провести встречу в России. Об этом сообщает РИА Новости.

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12 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в масштабной диверсии на границе двух стран. Военнослужащие Азербайджана предприняли «срочные меры по немедленному предотвращению актов диверсии», что привело к боевому столкновению между странами. В итоге сторонам удалось заключить соглашение о режиме прекращения огня.

Сегодня президент Владимир Путин пригласил лидеров Армении и Азербайджана приехать в Россию.

«Я с удовольствием приглашаю и лидера Азербайджана, и премьер-министра Армении. Вы можете согласовать дату, и я так понял, сейчас заинтересованность есть, встретиться в России», - пояснил он.

Глава государства отметил, что встречу можно провести в любом российском городе, в том числе Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

«В любом месте, в любое время», - заявил он.

Также Владимир Путин на проходящем в столице Казахстана заседании Совета глав государств СНГ призвал использовать добрую волю при решении конфликтов и споров на пространстве содружества, пишет ТАСС.

«Конечно, при всем позитиве взаимодействия в рамках СНГ надо признать, что, к сожалению, порой появляются и разногласия», - констатировал глава России.