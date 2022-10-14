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37 минут назад

Путин отреагировал на высказывания Макрона по Нагорному Карабаху

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин назвал некорректными и неприемлемыми высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о роли России в нагорно-карабахском конфликте. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Эммануэль Макрон упрекнул Россию в том, что она якобы использует конфликт в Нагорном Карабахе для дестабилизации Южного Кавказа. Это высказывание прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Она подчеркнула, что Париж не сможет «вбить клин» в отношения Москвы с Ереваном и Баку, а попытки сделать это обесценивают авторитет Франции в регионе.

В ходе саммита глав СНГ в Астане Владимир Путин отметил, что «с удивлением прочитал некоторые комментарии президента Франции».

«Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта. (…) Поэтому они прозвучали некорректно, я бы сказал даже - извращенно, поэтому [они] неприемлемы», - пояснил российский лидер.

Президент России отметил, что намерен обсудить эти заявления со своим французским коллегой, и заверил, что Москва «всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом».

Напомним, что осенью 2020 года в Нагорном Карабахе начались бои. Армения и Азербайджан дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион.

Политика,Видео,Эммануэль Макрон,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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