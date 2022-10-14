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1 час назад

Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в конце года

Газета.Ruиещё 5

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран-участниц СНГ на неформальный саммит в конце 2022 года в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в конце года
Фото: 

Российский лидер выразил признательность за поддержку инициативы об объявлении Санкт-Петербурга культурной столицей в 2023 году.

«Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю», — обратился Путин к коллегам.

Лидеры стран СНГ уже встречали вместе Новый год — 28 декабря 2021 года в Петербурге.

Еще одна неформальная встреча политиков прошла 7 октября текущего года, также в северной столице, — в день рождения российского лидера. Тогда в мероприятии приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также премьер министр Армении Никол Пашинян.

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