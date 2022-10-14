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32 минуты назад

Степашин назвал причину «жесткости» Путина

Мария Иванова

Бывший российский премьер Сергей Степашин заявил, что президент Владимир Путин стал «более жестким», так как Запад обманул Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он меня менял на посту премьер-министра, и я помню, как мы думали и надеялись, что мы действительно с Западом задружились по-взрослому», - отметил Степашин.

Он подчеркнул, что на это рассчитывал и он, и первый президент России Борис Ельцин, и Путин.

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По словам Степашина, Путин стремился договориться с НАТО о нерасширении и разоружении, но России были даны обещания, которые не выполнялись.

«Конечно, он стал более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул и нашу страну», - заключил бывший премьер.

Путин ранее заявил, что Запад «кинул» Россию, хотя обещал не продвигать инфраструктуру НАТО на восток «ни на один дюйм».

Президент подчеркивал, что было уже «пять волн расширения НАТО».

«Мы же говорили, не надо этого делать, вы нам обещали этого не делать. А нам говорят: "А где это написано на бумажке?"» - отмечал он.

Политика,Видео,Сергей Степашин,Борис Ельцин,Владимир Путин,НАТО,
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