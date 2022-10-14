Кремль высказался об отказе Киева от СНГ

Отказ Киева от участия в мероприятиях Содружества Независимых Государств (СНГ) является упущением для самой Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его в пятницу, 14 октября, цитирует ТАСС.

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«Она не использует тех возможностей, которые предоставляют интеграционные процессы», — сказал пресс-секретарь президента России ВладВладимира Путина.

В пятницу, 14 октября, в Казахстане начался саммит глав стран СНГ. На встрече нет представителя Украины, которая в последние годы приостановила участие в мероприятиях по линии объединения.