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38 минут назад

Кремль высказался об отказе Киева от СНГ

Lenta.ru

Отказ Киева от участия в мероприятиях Содружества Независимых Государств (СНГ) является упущением для самой Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его в пятницу, 14 октября, цитирует ТАСС.

Кремль высказался об отказе Киева от СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она не использует тех возможностей, которые предоставляют интеграционные процессы», — сказал пресс-секретарь президента России ВладВладимира Путина.

В Астане открылся саммит СНГ

В пятницу, 14 октября, в Казахстане начался саммит глав стран СНГ. На встрече нет представителя Украины, которая в последние годы приостановила участие в мероприятиях по линии объединения.

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану 13 октября для участия в трех международных мероприятиях. Он уже участвовал в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также, помимо заседания Совета глав государств СНГ, планирует посетить и саммит «Россия — Центральная Азия».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет глав государств СНГ,
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