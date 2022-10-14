В МИД сравнили конфликт вокруг Украины с Карибским кризисом

Россия надеется, что США в ситуации с Украиной осознают свою ответственность за судьбы мира, как это было при разрешении Карибского кризиса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
По его словам, украинский конфликт не похож на Карибский кризис тем, что, увидев решительный отпор со стороны России, американские политики в отличие от середины XX века продолжают повышать ставки, будучи уверенными в возможности на расстоянии контролировать эскалацию на Украине без ущерба для себя.
«Расчет на то, что выступая кукловодом, США продолжат вести военные действия против нас руками украинцев, выполняющих роль заложников и жертвы. Однако это – опасная химера», — сказал Рябков.
Он призвал не допустить такого развития событий, чего в том числе требуют заявления о недопустимости ядерной войны, которые были приняты на высшем уровне в российско-американском формате, а также всей ядерной «пятеркой».
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что риски вовлечения США и НАТО в конфликт на Украине высоки.