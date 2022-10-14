В МИД сравнили конфликт вокруг Украины с Карибским кризисом

Россия надеется, что США в ситуации с Украиной осознают свою ответственность за судьбы мира, как это было при разрешении Карибского кризиса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

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По его словам, украинский конфликт не похож на Карибский кризис тем, что, увидев решительный отпор со стороны России, американские политики в отличие от середины XX века продолжают повышать ставки, будучи уверенными в возможности на расстоянии контролировать эскалацию на Украине без ущерба для себя.

«Расчет на то, что выступая кукловодом, США продолжат вести военные действия против нас руками украинцев, выполняющих роль заложников и жертвы. Однако это – опасная химера», — сказал Рябков.

Он призвал не допустить такого развития событий, чего в том числе требуют заявления о недопустимости ядерной войны, которые были приняты на высшем уровне в российско-американском формате, а также всей ядерной «пятеркой».