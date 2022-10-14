В Астане открылся саммит СНГ

Лидеры стран СНГ дали старт очередному саммиту объединения.

Встреча проходит в Астане в пятницу. На мероприятие приехал в том числе президент России Владимир Путин.

По традиции в начале встречи главы государств сделали совместное фото.

В ближайшее время начнется заседание Совета глав государств СНГ в узком составе (только с участием лидеров), а чуть позже - в широком формате (с подключением делегаций).