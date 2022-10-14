В МИД РФ обвинили США в дестабилизацию международной безопасности

Ответственность за слом системы безопасности лежит на США, которые сегодня, как и во времена Карибского кризиса, игнорируют законные озабоченности России. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.
Агентство напоминает, что Карибским кризисом принято считать события 1962 года. США развернули в Турции ракеты средней дальности, в ответ СССР разместил ракетное оружие на Кубе. Обстановка накалилась в связи с угрозой военного столкновения.
Рябков провел параллель между нынешней ситуацией и Карибским кризисом и обратил внимание на то, что Вашингтон оба раза «стремился к обретению военно-стратегического превосходства». Он считает подобное желание деструктивным для стратегической стабильности и международной безопасности. Рябков считает, что с тех пор США не изменили своих желаний и все еще хотят добиться «глобального доминирования».
Заместитель главы МИД РФ считает, что одна из главных проблем Вашингтона — игнорирование прав других стран на защиту «жизненно важных интересов».
Рябков рассказал, что в свое время лидер СССР Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди смогли договориться и избежать применения ядерного оружия. Он считает, что сейчас ситуация другая, так как США «недоговороспособны» и лишь «подталкивают» Европу и Украину к дальнейшей эскалации конфликта. Рябков заявил, что именно США ответственны за дестабилизацию международной безопасности.