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39 минут назад

В МИД России заявили, что США ответственны за слом системы безопасности

Елена Прошина

Ответственность за слом системы безопасности лежит на США, которые сегодня, как и во времена Карибского кризиса, игнорируют законные озабоченности России. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

В МИД РФ обвинили США в дестабилизацию международной безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство напоминает, что Карибским кризисом принято считать события 1962 года. США развернули в Турции ракеты средней дальности, в ответ СССР разместил ракетное оружие на Кубе. Обстановка накалилась в связи с угрозой военного столкновения.

Рябков провел параллель между нынешней ситуацией и Карибским кризисом и обратил внимание на то, что Вашингтон оба раза «стремился к обретению военно-стратегического превосходства». Он считает подобное желание деструктивным для стратегической стабильности и международной безопасности. Рябков считает, что с тех пор США не изменили своих желаний и все еще хотят добиться «глобального доминирования».

Заместитель главы МИД РФ считает, что одна из главных проблем Вашингтона — игнорирование прав других стран на защиту «жизненно важных интересов».

Рябков рассказал, что в свое время лидер СССР Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди смогли договориться и избежать применения ядерного оружия. Он считает, что сейчас ситуация другая, так как США «недоговороспособны» и лишь «подталкивают» Европу и Украину к дальнейшей эскалации конфликта. Рябков заявил, что именно США ответственны за дестабилизацию международной безопасности.

Политика,Сергей Рябков,Джон Кеннеди,МИД России,
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