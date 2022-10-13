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1 час назад

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Украина пересекла «красную линию»

Ura.Ru

Крымский мост являлся «красной линией» для Украины, которую она пересекла, организовав теракт. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.

В Госдуме заявили о пересечении Украиной «красной линии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крымский мост являлся той самой красной линией, через которую переступать было нельзя. Проблема в том, что наши оппоненты считают нашу доброту, спокойствие, выдержку и мудрость нашего президента за слабость», — заявил Михаил Шеремет в эфире телеканала «Крым 24».

Парламентарий отметил, что в ближайшее время Киев ждет разочарование относительно мягкости реакции РФ на диверсии.

«В ближайшее время [власти Украины] осознают, что те несчастья и тот гнев, который обрушился на них сегодня, будет продолжаться до тех пор, пока мы будем осознавать и понимать, что угрозы со стороны Украины больше не последуют», — подчеркнул он.

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Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом и обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. Следственный комитет РФ установил 12 лиц, причастных к взрыву. Удары по Киеву начались 10 октября. Сенатор Дмитрий Перминов заявил, что серия ударов стала ответной мерой на украинский теракт.

Политика,Михаил Шеремет,Владимир Путин,Следственный комитет,Госдума,ООН,
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