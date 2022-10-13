В Госдуме заявили о пересечении Украиной «красной линии»

«В ближайшее время [власти Украины] осознают, что те несчастья и тот гнев, который обрушился на них сегодня, будет продолжаться до тех пор, пока мы будем осознавать и понимать, что угрозы со стороны Украины больше не последуют», — подчеркнул он.