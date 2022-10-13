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12 минут назад

Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы России

Lenta.ru

Правительство России приняло решение помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

Правительство РФ поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы страны
Фото: 

Он отметил, что губернаторам принимающих регионов будет поручено оказать всю необходимую помощь вывезенным жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.

«Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым», — подчеркнул вице-премьер, добавив, что тем, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, будет обеспечено жилье.

Политика,Марат Хуснуллин,Правительство РФ,
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