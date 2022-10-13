Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад применил методы дипломатического террора в отношении развивающихся стран, чтобы они проголосовали на Генассамблее ООН за антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом министр заявил в эфире Первого канала.

«Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам», — подчеркнул Лавров.

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Глава ведомства также назвал ложью заявления США о том, что «они никого не уговаривают» и «все сами голосуют».

Напомним, что 12 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также по ситуации на Украине. В ее поддержку выступили 143 страны, пять проголосовали против, 35 воздержались. Для принятия резолюции ее должны были поддержать не менее двух третей участников голосования.

Принятие резолюции ООН с осуждением референдумов на Донбассе нельзя назвать справедливым, так как на многие страны оказывалось небывалое по своей силе влияние со стороны США. Об этом НСН заявил бывший замгенсека ООН, заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением референдумов на Донбассе, в Херсоне и Запорожье. Ее поддержали 143 страны, в том числе Сербия и Венгрия, пять государств (Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа) выступили против, 35 стран воздержались от голосования (среди них — Китай, африканские государства, Боливия, Куба, Таиланд, Вьетнам, страны Средней Азии, включая Казахстан). По мнению Орджоникидзе, голосование по резолюции ООН сложно назвать объективным, ее принятие мало на что повлияет.

«При подготовке проекта резолюции американцы оказывали беспрецедентное давление на страны, прежде всего, политическое и экономическое. Многим государствам, конечно же, было сложно устоять против него. То, что они проголосовали за ее принятие, не окажет на последствия этого решения никакого влияния. К примеру, с момента образования государства Израиль и по сегодняшний день было принято огромное количество резолюций, осуждающих эту страну, однако от этого ничего не меняется. Резолюции не носят обязательного характера, поэтому расстраиваться не стоит. Результат голосования был вполне ожидаемым», — сказал Орджоникидзе.

Собеседник НСН назвал решение многих стран воздержаться от голосования довольно мужественным.

«Лидеры этих государств решили не прогибаться перед США. Это достаточно самостоятельная позиция. В столицах многих стран американские послы приходили либо к президенту, либо к премьеру, либо к министру иностранных дел и прямым текстом требовали от них голосования за резолюцию. В случае приведения контраргументов поднимался вопрос об экономической помощи: если будет принято выгодное США решение, то поддержка будет оказываться впредь, возможно, и в большем размере, если же нет, то помощь будет урезана, а в перспективе и вовсе прекращена. Мне известно об этом от тех, к кому послы США обращались с подобными предложениями. Особенно мощное давление оказывалось на малые государства, у которых нет четкой государственной структуры», — подчеркнул аналитик.

Экс-замгенсека ООН выразил уверенность, что позиция ряда стран по отношению к событиям на Украине впоследствии изменится.

«Для этого важно, чтобы у России была сильная переговорная позиция в дальнейшем. Переговоры будут, но не с незаконным режимом Зеленского, а с его американскими хозяевами. Наша позиция должна быть подкреплена конкретными достижениями на поле боя. Договоренности должны быть достигнуты не только по Украине, но и по многим другим вопросам, где у нас есть общие интересы как у двух сверхдержав», — отметил Орджоникидзе.

В заключение собеседник НСН выразил свое отношение к военной стратегии украинского руководства.

«Мы видим беспрецедентный случай, когда армия во время войны со своими противниками убивает собственных граждан. Такого не позволяли себе даже нацисты, уничтожавшие евреев, но не трогавшие мирное немецкое население», — заключил Орджоникидзе.

Около четырех десятков стран не смогли перенести давления западных стран перед голосованием в Генассамблее ООН по проекту резолюции, осуждающей проведение референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрия Полянского.

Он акцентировал внимание на то, что с начала спецсессии Генассамблеи 10 октября западникам удалось додавливать, используя самые различные «аргументы» - от экономического шантажа до завуалированных личных угроз.

По словам дипломата, все, что им требовалось – «повыкручивать руки» тем, кто в ходе голосования 10 октября не поддержал албанский проект решения. В нем говорится, что голосовать по западной резолюции надо открытым, а не тайным голосованием. Полянский отметил, что около 40 стран такого давления не выдержали, в чем многие из них открыто признавались представителям России накануне голосования.

Постпред обратил внимание на то, что давлению не поддались ряд влиятельных государств. Дипломат поблагодарил Белоруссию, Сирию, Никарагуа и КНДР, которые не побоялись проголосовать против документа.

США используют шантаж и выкручивание рук в стремлении сделать из ООН филиал Госдепартамента, считает председатель комитета Госдумы по международным делам, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, о чем он написал в своем Telegram-канале.

Он назвал голосование на Генассамблее ООН, в ходе которого большинство стран поддержали резолюцию с отказом признать прошедшие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумы, результатом кампании Вашингтона по запугиванию других стран.

Слуцкий напомнил, что ранее в нарушение регламента была заблокирована инициатива России о проведении тайного голосования. По его словам, это снизило бы число поддержавших проект резолюции и итог бы был совсем другим.

При этом депутат отметил, что президенту США Джо Байдену пока рано выдавать победные реляции и заявлять, что «мир послал недвусмысленный сигнал» России.

«Не мир, а американские прихлебатели и те, на кого надавили цивилизаторы. Особенно если измерять в абсолютных числах плотности населения. (Только в Китае и Индии, которые в числе других 35 стран воздержались при голосовании, живет более трети от общего количества всех жителей планеты)», — написал Слуцкий.

Он выразил мнение, что ГА ООН пошла вопреки Уставу организации и позволила править бал диктату и двойным стандартам.

«Повод задуматься и многим государствам, которые так легко меняют свой суверенитет на «печеньки» Вашингтона. Политика бездумного соглашательства уже фактически привела к кризису», — констатировал политик.

МИД России заявил, что страны Запада пытаются внести раскол в ряду стран — членов Генассамблеи ООН и затянуть конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте дипведомства.

«Запад пытается решить, прежде всего, собственные геополитические задачи в противовес России, удержать ускользающую монополию в мировых делах, внести раскол в ряд государств — членов Генассамблеи», — сказано в сообщении.

Отмечается, что конфронтационная политика западных стран нацелена на затягивание конфликта на Украине.

Россия сожалеет о том, что председатель Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кёрёши способствовал Западу в том, чтобы помочь оказать максимальное давление на развивающиеся страны в вопросе голосования по антироссийской резолюции по референдумам в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом в ходе своего выступления на специальной сессии Генассамблеи заявил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя, передает ТАСС.

«Сожалеем, что на стороне нечистоплотных западных вымогателей, пытавшихся выбить нужные голоса из развивающихся стран, оказался и председатель Генассамблеи, процедурные маневры которого 10 октября в ходе первого дня возобновленной спецсессии не только лишили государства — члены ООН возможности проголосовать без принуждения через тайное голосование, но и дали шантажистам дополнительное время для шантажа», — сказал дипломат.

Резолюция Генассамблеи ООН по референдумам в новых субъектах РФ стала демонстрацией подчинения и зависимости от шантажа и диктата США. Такое мнение в четверг высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя заявления президента США Джо Байдена о том, что резолюция с отказом признавать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях стала демонстрацией единства мира в неприятии действий России на Украине.

"Это иллюстрация не свободной позиции, а демонстрация подчинения и зависимости от шантажа и диктата США", - заявила журналистам Яровая.

Она добавила, что суверенитет сегодня стал привилегией, доступной не всем странам "из-за агрессивной политики США и грубого вмешательства в политику других стран".

"Однополярный мир - это изначально опасная идеология подчинения, чудовищного национального превосходства, которая и породила нацизм на Украине, насаждает русофобию и создает угрозы безопасности в мире", - подчеркнула Яровая.

По ее словам, тот факт, что "США клонируют свои военные биолаборатории и готовят человечеству страшные угрозы", не оставляет сомнений в том, что цели американской внешней политики "опасны для всех стран мира".

"Включая тех, кто сегодня послушно им подчиняется и тем самым поощряет еще более опасные амбиции с их стороны, ставя народы под угрозу новых алчных проектов Пентагона", - отметила Яровая.

При этом, подчеркнула вице-спикер Госдумы, важно, что в ООН все же "сохраняется и здравый смысл, самостоятельная позиция многих стран, стремление к равной и неделимой безопасности и суверенитету, предлагаемые Россией".

Генассамблея ООН 12 октября во время заседания приняла новую антироссийскую резолюцию. Согласно документу, рекордные 143 члена ООН не признали референдумы на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Почему так много стран выступили в поддержку резолюции, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

Кто поддержал и почему

По мнению собеседника «ВМ», причиной голосования против России могла стать как нелюбовь к русским, так и собственные нерешенные территориальные проблемы.

— Почему за резолюцию проголосовала, например, Венгрия? Она член НАТО, член ЕС, в данном случае была жесткая команда. А вот почему выступила против нас Сербия? Есть государства, которые против референдумов не потому, что они русофобы. Просто у них имеются аналогичные проблемы. У Сербии это Косово, у Франции есть остров Корсика, на котором процветают сильные сепаратистские движения. У Италии проблемы с Сардинией и Сицилией, у Великобритании — Шотландия и Северная Ирландия. Они прекрасно понимают, что случившееся сейчас — прецедент, означающий, что можно проводить референдумы, а потом отделяться. В истории с Косово что было сделано: было заявлено, что эти референдумы могут проходить без согласования с властями страны, от которой они хотят отделиться, — пояснил Светов.

В случае если бы Сербия поддержала Россию, она бы автоматически признала легитимность Косова, уточнил Светов. В данном случае отношения страны с Россией играют второстепенную роль. Нерешенные внутренние проблемы есть, например, у Турции и Афганистана, которые также выступили против РФ, уточнил политолог.

Многие страны были вынуждены голосовать в поддержку резолюции из-за давления США, уверен Светов.

— Бразилия слишком близко к США и слишком зависит от Америки в экономических вопросах. Аргентина — то же самое. И Аргентина, и Бразилия — фактически разделенные государства внутри из-за политических процессов. В Бразилии бывший президент имеет шансы победить нынешнего. У них в конце месяца — второй тур президентских выборов. Действующему президенту американцы вполне могли пообещать деньги для победы на выборах, если он проголосует против России, — предположил собеседник «ВМ».

Кто воздержался

35 воздержавшихся стран (в числе которых Индия, Китай, Таджикистан, Казахстан, Таиланд, Армения и др.) выбрали такую позицию, осознавая, что идти против РФ им невыгодно, отметил Светов.

При этом нельзя сказать, что такие страны являются союзниками России, уверен эксперт.