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37 минут назад

Кремль ответил на слова Зеленского о провокациях России

Lenta.ru

Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу. Так пресс-секретарь ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о якобы возможных провокациях России на газовой инфраструктуре. Его слова приводит ТАСС.

Кремль ответил на слова Зеленского о провокациях России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

26 сентября в результате взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли утечки газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией. В свою очередь Федеральное управление уголовной полиции Германии также назвало утечку на газопроводах целенаправленным саботажем.

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6 октября служба безопасности Швеции сообщила о завершении расследования на месте утечек на «Северных потоках». Как рассказали в ведомстве, подозрения в грубой диверсии усилились.

10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России сообщил, что Украина пыталась подорвать газопровод «Турецкий поток». По его словам, был совершен целый ряд терактов и попыток подрыва.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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