Кремль ответил на слова Зеленского о провокациях России

Россия не имеет обыкновения стрелять себе в ногу. Так пресс-секретарь ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о якобы возможных провокациях России на газовой инфраструктуре. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

26 сентября в результате взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли утечки газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией. В свою очередь Федеральное управление уголовной полиции Германии также назвало утечку на газопроводах целенаправленным саботажем.

6 октября служба безопасности Швеции сообщила о завершении расследования на месте утечек на «Северных потоках». Как рассказали в ведомстве, подозрения в грубой диверсии усилились.