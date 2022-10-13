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46 минут назад

Захарова напомнила Шольцу, кто на самом деле устраивал крестовые походы

ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес президента РФ Владимира Путина о проведении широкого "крестового похода против либеральной демократии" напомнила ему, кто на самом деле промышлял такими походами.

Захарова напомнила Шольцу, кто на самом деле устраивал крестовые походы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат обратила внимание на заявления Шольца на саммите по прогрессивному управлению в Берлине, где канцлер подчеркнул, что конфликт России с Украиной - часть более широкого "крестового похода Путина против либеральной демократии".

"Крестовые походы - удел предков либеральных демократов. Россия никогда этим не занималась. Но это надо знать. А либеральная демократия уничтожает историю, чтобы та ей не мешала... прогрессивно управлять", - отметила она.

Политика,Олаф Шольц,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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