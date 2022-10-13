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21 минуту назад

Песков: при попытке теракта на «Турецком потоке» были взяты диверсанты

Алиса Селезнёва

При попытке устроить теракт на «Турецком потоке» были «взяты диверсанты», несколько человек арестованы. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Песков: при попытке теракта на «Турецком потоке» были взяты диверсанты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

10 октября президент России Владимир Путин рассказал о том, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток». Сегодня на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России также обратил внимание на попытку диверсии на газопроводе «Турецкий поток», подчеркнув, что теракт удалось предотвратить.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что диверсанты были задержаны.

«Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал, (...) они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы», - пояснил он.

По словам пресс-секретаря главы государства, взорвать газопровод собирались на территории России.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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