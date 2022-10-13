Российский посол назвал угрозой для РФ маневры НАТО

Посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что маневрирование НАТО у дальневосточных границ РФ представляет угрозу безопасности России.
Он подчеркнул, что эта угроза требует адекватных мер со стороны России по обеспечению безопасности и боеспособности российских сил в дальневосточных районах.
Дипломат напомнил, что в этих учениях с японской стороны принял участие эсминец «Асахи», со стороны США — авианосец Ronald Reagan, ракетный крейсер Chancellorsville и эсминец Benfold. Таким образом, Токио продолжает линию конфронтации с РФ, указал Галузин.
11 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс планирует провести учения по ядерному сдерживанию. Он подчеркивал, что это стандартные и запланированные мероприятия, которые были в графике еще до конфликта на Украине.
Китайская газета Global Times написала, что в этом заявлении «чувствуется страх показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией».