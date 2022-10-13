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53 минуты назад

Российский посол назвал угрозой для РФ маневры НАТО у дальневосточных границ

Газета.Ruиещё 2

Посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что маневрирование НАТО у дальневосточных границ РФ представляет угрозу безопасности России.

Российский посол назвал угрозой для РФ маневры НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он подчеркнул, что эта угроза требует адекватных мер со стороны России по обеспечению безопасности и боеспособности российских сил в дальневосточных районах.

Дипломат напомнил, что в этих учениях с японской стороны принял участие эсминец «Асахи», со стороны США — авианосец Ronald Reagan, ракетный крейсер Chancellorsville и эсминец Benfold. Таким образом, Токио продолжает линию конфронтации с РФ, указал Галузин.

11 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс планирует провести учения по ядерному сдерживанию. Он подчеркивал, что это стандартные и запланированные мероприятия, которые были в графике еще до конфликта на Украине.

Китайская газета Global Times написала, что в этом заявлении «чувствуется страх показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией».

Политика,Михаил Галузин,Йенс Столтенберг,НАТО,
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