Российский посол назвал угрозой для РФ маневры НАТО

Посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что маневрирование НАТО у дальневосточных границ РФ представляет угрозу безопасности России.

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Он подчеркнул, что эта угроза требует адекватных мер со стороны России по обеспечению безопасности и боеспособности российских сил в дальневосточных районах.

Дипломат напомнил, что в этих учениях с японской стороны принял участие эсминец «Асахи», со стороны США — авианосец Ronald Reagan, ракетный крейсер Chancellorsville и эсминец Benfold. Таким образом, Токио продолжает линию конфронтации с РФ, указал Галузин.

11 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс планирует провести учения по ядерному сдерживанию. Он подчеркивал, что это стандартные и запланированные мероприятия, которые были в графике еще до конфликта на Украине.