Песков описал реакцию Эрдогана на предложение Путина по газовому хабу

Турецкая сторона с заинтересованностью отреагировала на предложение президента России Владимира Путина о создании газового хаба в Турции. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков по итогам встречи главы государства с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

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«Тема встречена весьма позитивно. Будет совместно прорабатываться», — рассказал пресс-секретарь президента России.

По его словам, лидеры двух стран поручили детально и очень быстро проработать возможность создания газового хаба в Турции.

Ранее сообщалось, что Путин предложил своему турецкому коллеге создать на территории Турции еще один газовый хаб. Предполагается, что он может стать площадкой не только для поставок топлива в третьи страны, но и для определения цен на энергоносители.

Глава государства также отмечал, что Москва поставляет газ в Турцию по морским газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». По мнению российского лидера, в этом направлении высокий уровень целесообразности и безопасности поставок газа.