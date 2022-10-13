Захарова заявила, что киевский режим сам признался в терроризме

"Молодец. Только вчера [президент Украины Владимир] Зеленский клялся в интервью Би-би-си, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары - это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова "портфель" и признается в терроризме. Так еще как - "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", - прокомментировала Захарова.