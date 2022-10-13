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15 минут назад

Захарова заявила, что киевский режим сам признался в терроризме

ТАССиещё 1

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) сделал "чистосердечное признание" о террористической деятельности киевского режима. Об этом написала в четверг в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что киевский режим сам признался в терроризме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат разместила опубликованный в четверг в соцсетях фрагмент соответствующей беседы пранкеров с Кулебой, которому они представились экс-послом США в РФ Майклом Макфолом и сопроводила его подписью "чистосердечное признание "министра иностранных дел Украины" Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде".

В приведенном фрагменте украинский министр отмечает, что Крым "не является ближайшей оперативной целью". "Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы", - сообщил он.

"Молодец. Только вчера [президент Украины Владимир] Зеленский клялся в интервью Би-би-си, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары - это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова "портфель" и признается в терроризме. Так еще как - "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", - прокомментировала Захарова.

Политика,Дмитрий Кулеба,Алексей Столяров,Майкл Макфол,Владимир Кузнецов,Мария Захарова,МИД России,
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