Захарова заявила, что киевский режим сам признался в терроризме

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) сделал "чистосердечное признание" о террористической деятельности киевского режима. Об этом написала в четверг в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат разместила опубликованный в четверг в соцсетях фрагмент соответствующей беседы пранкеров с Кулебой, которому они представились экс-послом США в РФ Майклом Макфолом и сопроводила его подписью "чистосердечное признание "министра иностранных дел Украины" Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде".
В приведенном фрагменте украинский министр отмечает, что Крым "не является ближайшей оперативной целью". "Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы", - сообщил он.
"Молодец. Только вчера [президент Украины Владимир] Зеленский клялся в интервью Би-би-си, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары - это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова "портфель" и признается в терроризме. Так еще как - "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", - прокомментировала Захарова.