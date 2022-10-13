Переговоры Эрдогана и Путина начались в Астане

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят встречу на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщает ТАСС.
«Встреча президента Эрдогана с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным началась», - отметили в канцелярии.
Ранее в своем выступлении на саммите в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что миру необходима новая архитектура системы мировой безопасности. Он напомнил, что мир «больше пяти постоянных членов Совбеза ООН».
При этом турецкие источники отмечали, что на встрече глав России и Турции может быть поднят вопрос о возможности переместить транзит газа с «Северных потоков» в Черное море. А сам Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что «было бы хорошо подробно обсудить двусторонние отношения».