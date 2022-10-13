Переговоры Эрдогана и Путина начались в Астане

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят встречу на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщает ТАСС.

«Встреча президента Эрдогана с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным началась», - отметили в канцелярии.

Ранее в своем выступлении на саммите в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что миру необходима новая архитектура системы мировой безопасности. Он напомнил, что мир «больше пяти постоянных членов Совбеза ООН».