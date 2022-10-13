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1 час назад

Лавров назвал причину голосования стран за антироссийскую резолюцию

Никита Бородкин

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад применил методы дипломатического террора в отношении развивающихся стран, чтобы они проголосовали на Генассамблее ООН за антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом министр заявил в эфире Первого канала.

Лавров назвал причину голосования стран за антироссийскую резолюцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам», — подчеркнул Лавров.

Глава ведомства также назвал ложью заявления США о том, что «они никого не уговаривают» и «все сами голосуют».

Напомним, что 12 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также по ситуации на Украине. В ее поддержку выступили 143 страны, пять проголосовали против, 35 воздержались. Для принятия резолюции ее должны были поддержать не менее двух третей участников голосования.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,Генассамблея ООН,Первый канал,
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