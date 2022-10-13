Лавров назвал причину голосования стран за антироссийскую резолюцию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад применил методы дипломатического террора в отношении развивающихся стран, чтобы они проголосовали на Генассамблее ООН за антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом министр заявил в эфире Первого канала.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам», — подчеркнул Лавров.

Глава ведомства также назвал ложью заявления США о том, что «они никого не уговаривают» и «все сами голосуют».