В МИД РФ заявили демарш послам трех стран

В российском МИД заявили демарш послам трех стран. Глав дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве вызвали в министерство, сообщило ведомство.

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Представителям стран высказали недоумение из-за отсутствия официальной реакции на обращение России по поводу привлечения страны к расследованию диверсий, которые были совершены ранее на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Министерство уточнило, что данное заявление было направлено еще 5 октября к руководству этих стран. Оно также обратило внимание на появление информации об участии в расследовании других стран, в частности, США.

«Как было подчеркнуто, в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов», - указал МИД.

Ведомство отметило отсутствие планов признавать «псевдорезультаты» такого расследования, если в нем не будут принимать участие российские специалисты.