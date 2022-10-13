Лавров прокомментировал нежелание Байдена говорить с Путиным

Заявления о неготовности президента США Джо Байдена к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным не усложняют международную обстановку, так как «хуже быть уже не может». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. По его словам, Соединенные Штаты передадут Украине передовые системы ПВО. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у Джо Байдена нет планов договориться о встрече с Владимиром Путиным.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, заявления о неготовности президента США вести переговоры с российским лидером не окажут серьезного влияния на международную обстановку.
«Вообще никак не усложняет, потому что обстановку сегодня, прежде всего, в самих Соединенных Штатах, уже довели до такого состояния, что хуже уже быть, по-моему, не может», - пояснил министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-24».
Глава российского внешнеполитического ведомства также заметил, что Россия не уклоняется ни от каких контактов с США, однако «вменяемых инициатив никто не предлагает».