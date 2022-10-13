Лавров прокомментировал нежелание Байдена говорить с Путиным

Заявления о неготовности президента США Джо Байдена к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным не усложняют международную обстановку, так как «хуже быть уже не может». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

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Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. По его словам, Соединенные Штаты передадут Украине передовые системы ПВО. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у Джо Байдена нет планов договориться о встрече с Владимиром Путиным.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, заявления о неготовности президента США вести переговоры с российским лидером не окажут серьезного влияния на международную обстановку.

«Вообще никак не усложняет, потому что обстановку сегодня, прежде всего, в самих Соединенных Штатах, уже довели до такого состояния, что хуже уже быть, по-моему, не может», - пояснил министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-24».