Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к ПАСЕ попросил поддержать предложение Киева о механизме взыскания с России компенсации за ущерб, который был нанесен стране в ходе боевых действий, передает РИА «Новости».

«Европа может стать лидером в усилиях по компенсации ущерба, причиненного войной. Мы должны создать соответствующий компенсационный механизм и предлагаем, как его создать», — сказал глава Украины.

Зеленский добавил, что соответствующий проект уже подготовлен Украиной, и попросил поддержать его и в Европе, и на уровне Генассамблеи ООН. По его словам, именно в Европе сосредоточена львиная доля активов России.

Кроме этого президент призвал поддержать демилитаризацию территории Запорожской атомной электростанции и попросил «на всех уровнях отстаивать предоставление Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны». По его словам, «защитить небо» необходимо уже в этом году, так как в этом случае будет сделан фундаментальный шаг в завершении боевых действий уже в ближайшее время.