В российском МИД заявили демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе министерства.

— Россия, разумеется, не признает никакие «псевдо­результаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты, — подчеркнули в министерстве.

Уточняется, что послам всех трех стран высказали недоумение из-за отсутствия какого-либо ответа на обращение премьер-министра России Михаила Мишустина о привлечении российской стороны к расследованию взрывов на газопроводах.

Если Москву так и не допустят к расследованиям, у нее будут все основания полагать, что эти страны что-то скрывают или покрывают исполнителей терактов, говорится на сайте МИД.

26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».