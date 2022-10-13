В российском МИД заявили демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе министерства.
— Россия, разумеется, не признает никакие «псевдорезультаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты, — подчеркнули в министерстве.
Уточняется, что послам всех трех стран высказали недоумение из-за отсутствия какого-либо ответа на обращение премьер-министра России Михаила Мишустина о привлечении российской стороны к расследованию взрывов на газопроводах.
Если Москву так и не допустят к расследованиям, у нее будут все основания полагать, что эти страны что-то скрывают или покрывают исполнителей терактов, говорится на сайте МИД.
26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».
По словам президента России Владимира Путина, «Северные потоки» лишены политической подоплеки и являются коммерческим проектом. При этом в рамках контрактов Россия поставляет газ в полном объеме и готова продолжать поставки, уточнил он.