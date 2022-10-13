Лавров прокомментировал слова Байдена

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова американского президента Джо Байдена о неготовности к переговорам с коллегой из РФ Владимиром Путиным не осложняют международную обстановку, так как «хуже быть уже не может». Об этом он сказал в эфире программы »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».