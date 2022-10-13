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47 минут назад

Лавров заявил, что слова Байдена о неготовности говорить с Путиным не осложняют обстановку

Газета.Ru

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слова американского президента Джо Байдена о неготовности к переговорам с коллегой из РФ Владимиром Путиным не осложняют международную обстановку, так как «хуже быть уже не может». Об этом он сказал в эфире программы »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Лавров прокомментировал слова Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обстановку сегодня, прежде всего в самих Соединенных Штатах, уже довели до такого состояния, что хуже уже быть, по-моему, не может», — отметил глава дипведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не уклонялась и не уклоняется ни от каких контактов с США, но, по его словам, вменяемых инициатив пока никто не предлагал.

«Ни от одного серьезного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались. Вменяемых инициатив никто не предлагает», — указал дипломат.

Политика,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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