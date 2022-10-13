Глава СПЧ высказался о мобилизации онкологов

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Фадеев подчеркнул, что в онкологии есть очень редкие специальности. Он также призвал обращать внимание на «узкие места» при мобилизации медиков, объяснив, что местами на один населенный пункт приходится незначительное число фельдшеров и докторов. Глава совета задался вопросом, кто будет оказывать людям помощь, если специалистов мобилизуют.

«Это наш общий подход, это те обстоятельства, на которые должны обращать внимания комиссии мобилизационные в регионах. Они должны брать на себя эту ответственность», — считает глава СПЧ.

30 сентября во время заседания Совбеза президент России Владимир Путин рассказал о возмутившей его ситуации с мобилизацией врачей. Он отметил, что медиков зачисляли в качестве мотострелков, и указал на ошибки в ходе частичной мобилизации.