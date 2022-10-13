Путин заявил, что будет рад видеть в России эмира Катара

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане заявил, что будет рад видеть его в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

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«Хочу сказать, что очень рад вас снова видеть. Как и договаривались, будем рады видеть вас и в России», — сказал российский лидер перед переговорами.

Президент РФ также пожелал шейху успеха в проведении чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году. Путин отметил, что Россия делится своим опытом проведения чемпионата, и сейчас есть возможность это обсудить.

«И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет», — добавил глава РФ.

Ранее сообщалось, что Путин дал поручение правительству РФ отчитаться о помощи в подготовке ЧМ-2022.