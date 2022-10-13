Путин заявил, что будет рад видеть в России эмира Катара

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Астане заявил, что будет рад видеть его в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«Хочу сказать, что очень рад вас снова видеть. Как и договаривались, будем рады видеть вас и в России», — сказал российский лидер перед переговорами.
Президент РФ также пожелал шейху успеха в проведении чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году. Путин отметил, что Россия делится своим опытом проведения чемпионата, и сейчас есть возможность это обсудить.
«И хочу пожелать вам успехов в проведении этого крупного мероприятия. Уверен, что так оно и будет», — добавил глава РФ.
Ранее сообщалось, что Путин дал поручение правительству РФ отчитаться о помощи в подготовке ЧМ-2022.
Мировой чемпионат пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Эта страна впервые в своей истории примет турнир такого ранга. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдет на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой.