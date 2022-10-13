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5 минут назад

«Живут за чужой счет»: Путин раскритиковал «золотой миллиард»

Никита Бородкин

Россия считает, что принципы работы мировой финансовой системы необходимо пересмотреть, поскольку нынешняя позволяет «золотому миллиарду» на планете жить за чужой счет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

«Живут за чужой счет»: Путин раскритиковал «золотой миллиард»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счет», — заявил российский лидер.

По словам Путина, первый шаг к решению этой задачи — более активное использование национальных валют во взаимных расчетах. Такие меры способствуют укреплению финансового суверенитета государств, развитию внутренних рынков капитала, а также углублению региональной экономической интеграции.

Напомним, что с 12 по 14 октября в Астане пройдут саммит СНГ, саммит СВМДА, а также саммит «Центральная Азия — Россия». За эти дни столицу Казахстана посетят 11 глав государств Центральной Азии и СНГ.

Политика,Владимир Путин,
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