Захарова отреагировала на новое заявление Зеленского о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что с РФ «никто из нормальных цивилизованных лидеров не хочет общаться». В своем Telegram-канале она назвала это проявлением «неонацистской логики».

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«Он не считает за "нормальных" не НАТОвцев. Весь мир по Зеленскому — только Запад. Остальных нет», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что украинский президент даже не замечает, как в ходе его «коматозных интервью» прорывается «подсознательное отношение превосходства над теми, кто отличается от "белого человека"».