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38 минут назад

Захарова отреагировала на новое заявление Зеленского о России

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что с РФ «никто из нормальных цивилизованных лидеров не хочет общаться». В своем Telegram-канале она назвала это проявлением «неонацистской логики».

Захарова отреагировала на новое заявление Зеленского о России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он не считает за "нормальных" не НАТОвцев. Весь мир по Зеленскому — только Запад. Остальных нет», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что украинский президент даже не замечает, как в ходе его «коматозных интервью» прорывается «подсознательное отношение превосходства над теми, кто отличается от "белого человека"».

Ранее представитель ведомства заявила, что французские телеканалы транслировали выступление президента Владимира Путина в прямом эфире. Захарова отметила, что ранее, на фоне блокады российских СМИ, в России «о таком даже мечтать не могли».

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