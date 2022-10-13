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19 минут назад

Путин заявил о ключевой роли Азии в мире

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Азия начинает играть ключевую роль в мире благодаря переходу мира к многополярности. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Путин подчеркнул, что в глобальной политике происходят серьезные изменения.

«Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль, в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», - заявил российский президент.

С 12 по 14 октября в Астане проходят саммит СНГ, саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также саммит «Центральная Азия - Россия». Астану посетят 11 глав государств Центральной Азии и СНГ.

Путин объяснил, в каком направлении движется мир

В МИД Казахстана ранее заявили, что Путин подтвердил участие во всех трех саммитах.

В Астане президент РФ встретится с эмиром Катара Тамимом Аль Тани, президентом Палестины Махмудом Аббасом и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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