Президент РФ Владимир Путин заявил, что Азия начинает играть ключевую роль в мире благодаря переходу мира к многополярности. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Путин подчеркнул, что в глобальной политике происходят серьезные изменения.

«Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль, в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», - заявил российский президент.

С 12 по 14 октября в Астане проходят саммит СНГ, саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также саммит «Центральная Азия - Россия». Астану посетят 11 глав государств Центральной Азии и СНГ.

В МИД Казахстана ранее заявили, что Путин подтвердил участие во всех трех саммитах.