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47 минут назад

Путин предупредил о голоде в беднейших странах

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин сообщил о появлении риска голода и масштабных социальных потрясений. По словам главы государства, по большей части это касается беднейших стран, передает РИА Новости.

Путин предупредил о голоде в беднейших странах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин выступает на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Лидер страны подчеркнул, что угроза развития такого сценария возникла из-за роста волатильности мировых цен на энергоносители, подорожания сырья и других значимых товаров.

«Возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах», - подчеркнул Путин.

Ранее агентство Bloomberg предупредило Европу о голоде в связи с санкциями, введенными против России. В частности, оно ссылалось на прогноз Банка Англии, согласно которому в Великобритании инфляция поднимется более чем на 13% в 2022 году. Автор публикации подчеркнул, что мировая стоимость продуктов стала максимальной из-за ситуации вокруг Украины. Так, многие страны лишились пшеницы и растительного масла, уточнил обозреватель.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее предупредил Европу о том, что целые города континента замерзнут во время зимнего периода.

Политика,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,
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