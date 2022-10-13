Володин предупредил Украину о «еще более жестком ответе»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Украина потеряла 50 процентов генерирующих мощностей, и предупредил о «еще более жестком ответе». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Утром 8 октября на Крымском мосту взорвалась фура, ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы. 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

Удар продолжался 11 октября, в Минобороны заявили, что все назначенные объекты были поражены.

По данным Володина, удары были нанесены по более чем 70 энергетическим объектам.

«Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет ещё более жёстким», - написал он.